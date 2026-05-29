Madeira leva 31 candidaturas às Novas 7 Maravilhas de Portugal

O secretário regional da Economia marcou presença, esta sexta-feira, na cerimónia de apresentação pública das candidaturas finalistas às Novas 7 Maravilhas de Portugal 2026, iniciativa que conta com o apoio do Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Economia, e cuja gala final terá lugar na Região Autónoma da Madeira, no próximo dia 18 de Julho.

"A edição deste ano, dedicada ao património construído histórico e contemporâneo, integra 147 candidaturas finalistas a nível nacional, das quais 31 pertencem à Região Autónoma da Madeira, distribuídas pelas sete categorias a concurso: Castelos, Religião, História, Grandes Obras, Arquitetura do Século XX, Arquitetura do Século XXI e Turismo", indica nota à imprensa.

Na ocasião, o governante sublinhou o significado da expressiva representação madeirense nesta edição do concurso, considerando que a presença de 31 candidaturas da Madeira e do Porto Santo constitui “um sinal da nossa história de 600 anos, daquilo que fomos capazes de fazer, do património edificado existente, mas também daquilo que fomos capazes de construir após a conquista da autonomia, há cinquenta anos”.

José Manuel Rodrigues destacou igualmente a diversidade e relevância do património regional presente entre os finalistas, desde monumentos históricos e religiosos a grandes infraestruturas e obras contemporâneas de referência.

O secretário regional da Economia salientou, ainda, a importância patrimonial e cultural de candidaturas como a Sé do Funchal e o Convento de Santa Clara, considerando que estes espaços “mostram à população da Região, mas também a todos os que nos visitam, a qualidade da nossa arquitetura de há 500 anos”, reflectindo igualmente o legado artístico e histórico associado ao ciclo do açúcar e às ligações comerciais e culturais estabelecidas com a Flandres.

Entre as 31 candidaturas madeirenses encontram-se o Forte de São João do Pico, a Fortaleza de São Tiago e o Forte de Nossa Senhora do Amparo, na categoria Castelos; o Teleférico da Rocha do Navio, o Porto de Abrigo do Porto Santo, o Centro Desportivo da Madeira e o Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo Madeira, em Grandes Obras; e ainda as Casas de Colmo, o Colégio dos Jesuítas, o Palácio de São Lourenço e a Requalificação do Edifício Baiana, na categoria História.

Na área da Religião figuram, além da Sé do Funchal e do Convento de Santa Clara, a Igreja Matriz de São Jorge. Já na Arquitectura do Século XX surgem o Palácio da Justiça, o Centro de Congressos da Madeira e o Mercado dos Lavradores, enquanto na Arquitectura do Século XXI estão nomeados o MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, o Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo e o Fórum Machico.

Em Turismo, a Madeira apresenta igualmente várias candidaturas, entre as quais o Jardim Monte Palace Madeira, o Farol da Ponta do Pargo, o Farol de São Jorge, a Levada do Caldeirão Verde, o Museu CR7, as Adegas Blandy’s Madeira, o Design Centre Nini Andrade Silva, o Reid’s Palace Hotel e as Piscinas Naturais do Seixal.

José Manuel Rodrigues considerou que a realização da gala final na Madeira representa “mais uma oportunidade de afirmação e de promoção da Madeira no todo nacional”, salientando que o evento proporcionará “quatro horas de televisão realizadas na Madeira para todo o país”.

Foi, aliás, nesse enquadramento que a Secretaria Regional de Economia decidiu apoiar o projeto desde a primeira hora. O governante recordou que a iniciativa, criada há duas décadas, “esteve parada” durante vários anos, encontrando-se agora “recuperada com uma grande adesão dos municípios e das regiões turísticas portuguesas”.

A realização da gala final das Novas 7 Maravilhas de Portugal na Madeira insere-se numa estratégia de projeção externa da Região e de valorização dos seus activos económicos, culturais e turísticos, assumindo-se como um instrumento de promoção territorial com expressão nacional e internacional, coadunando-se com os objetivos estratégicos da Secretaria Regional de Economia, designadamente no reforço da notoriedade da Região Autónoma da Madeira enquanto destino de excelência, competitivo e diferenciador.

Para além da dimensão promocional, a realização de uma produção televisiva de grande escala na Região gera um impacto económico directo em diversos setores de atividade, através da mobilização de equipas técnicas e artísticas e da contratação de serviços nas áreas do alojamento, restauração, transportes e fornecimento de bens e serviços, contribuindo para a dinamização do tecido empresarial regional e para a criação de novas oportunidades económicas.

Paralelamente, a ampla difusão mediática do programa, incluindo a sua presença em plataformas digitais, constitui um importante veículo de promoção e internacionalização dos produtos, serviços e marcas da Madeira, potenciando igualmente a atração de investimento para a Região.