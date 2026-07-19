Assembleia regional evoca 50 anos da Autonomia parlamentar

A Madeira assinala este domingo, 19 de Julho, o 50.º aniversário da instalação da primeira Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), numa data marcante para a história da Autonomia regional. As comemorações são assinaladas com uma sessão solene no hemiciclo, que contará com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, a convite da presidente do parlamento madeirense, Rubina Leal.

O regimento da cerimónia prevê intervenções de todos os partidos com representação parlamentar, sem período para perguntas ou protestos, culminando com a intervenção de Rubina Leal.

Ao longo do dia, a evocação dos 50 anos da autonomia prolonga-se com uma missa de sufrágio pelos deputados falecidos nas últimas cinco décadas. A celebração na Sé do Funchal será presidida pelo Bispo do Funchal, onde estarão entre outros Rubina Leal e José Manuel Rodrigues.

Além das celebrações institucionais, o domingo fica ainda marcado por eventos desportivos, iniciativas políticas e culturais espalhadas pela Região.

Outros assuntos em agenda

09h30 – Circuito Regional de Voleibol de Praia - A 5.ª etapa do Circuito Regional de Voleibol de Praia (18 e 19 de Julho). Local: Praia da Calheta. 14h00: Entrega de prémios.

10h00 – Volta à Madeira em Bicicleta - A 5.ª e última etapa da 51.ª Volta à Madeira em bicicleta. Partida do Funchal. 11h20: Chegada prevista. 13h00: Cerimónia do pódio junto ao Cais do Funchal.

10h30 – Iniciativa do CDS-PP - Participação do partido na Feira Agropecuária. Local: Santa do Porto Moniz.

11h00 – Miguel Albuquerque visita Feira Agropecuária. O presidente do Governo Regional visita a popularmente conhecida 'Feira do Gado' na Santa do Porto Moniz.

11h00 – 'Camacha de Ontem – Madeira de Sempre' - Mostra etnográfica integrada no evento. Local: Centro da Camacha.

14h00 – Madeira Padel Tour - Finais do torneio nos Jardins Panorâmicos: 14h00: Final N3 Feminina; 14h00: Final N4 Feminina; 15h30: Final N2; 15h30: Final N4; 16h30: Final N1; 16h30: Final N3; 14h00: Final N3 Feminina; 14h00: Final N4 Feminina; 15h30: Final N2; 15h30: Final N4; 16h30: Final N1; 16h30: Final N3.

15h00 – Conferência de imprensa do Chega - Iniciativa do grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República. Local: Caniçal.

20h00 – Final do Campeonato do Mundo entre Espanha e Argentina terá transmissão na Praça do Mundial. Local: Largo da Restauração.

Efemérides

Ano 64 DC — Incêndio de Roma: O devastador fogo deflagra perto do Circus Maximus e consome grande parte da cidade, servindo de pretexto para o imperador Nero culpar e perseguir os cristãos. [1]

711 — Batalha de Guadalete: As forças do Califado Omíada derrotam de forma decisiva o exército do rei visigodo Rodrigo, marcando o início da conquista muçulmana da Península Ibérica.

998 — Batalha de Apameia: Os fatímidas derrotam o exército bizantino na Síria, após a morte inesperada do comandante bizantino Damião Dalasseno ter gerado o pânico nas suas tropas.

1333 — Batalha de Halidon Hill: Os ingleses conquistam uma vitória esmagadora sobre os escoceses através do uso estratégico de arqueiros posicionados no topo de uma colina.

1374 — Falecimento de Petrarca: Morre o prestigiado erudito e poeta italiano Francesco Petrarca, um dos fundadores do humanismo e grande impulsionador do Renascimento.

1543 — Morte de Mary Boleyn: Falece a nobre inglesa que se celebrizou na corte da dinastia Tudor por ter sido amante do rei Henrique VIII e irmã da rainha Ana Bolena.

1545 — Naufrágio do Mary Rose: O icónico navio de guerra de Henrique VIII afunda-se no estreito de Solent durante um combate naval contra a frota invasora francesa.

1553 — Queda de Jane Grey: Lady Jane Grey é destituída do trono inglês após um reinado de apenas nove dias, sendo substituída pela rainha católica Maria I.

1588 — Avistamento da Armada Espanhola: A imensa frota militar enviada pelo rei Filipe II de Espanha (I de Portugal) é avistada pela primeira vez ao largo da costa da Cornualha.

1702 — Batalha de Klissow: O exército sueco comandado pelo rei Carlos XII derrota uma força combinada de polacos e saxões numericamente superior.

1717 — Batalha de Matapão: Uma armada aliada cristã, com a forte participação de uma esquadra naval portuguesa, trava a expansão da frota do Império Otomano no Mediterrâneo.

1814 — Nascimento de Samuel Colt: Nasce o inventor e industrial norte-americano que revolucionou o fabrico de armamento ao patentear o primeiro revólver prático com tambor rotativo.

1830 — Início da Revolução de Julho: Começa em Paris a revolta popular contra as medidas absolutistas do rei Carlos X, que culminaria na sua abdicação dias mais tarde.

1834 — Nascimento de Edgar Degas: Nasce o consagrado pintor e escultor francês, famoso pelas suas obras realistas que capturavam o movimento de bailarinas.

1848 — Convenção de Seneca Falls: Inicia-se em Nova Iorque a primeira assembleia organizada para debater os direitos civis e o sufrágio das mulheres nos Estados Unidos.

1870 — Início da Guerra Franco-Prussiana: O imperador francês Napoleão III declara formalmente guerra ao Reino da Prússia, dando início a um conflito que ditaria a unificação alemã.

1886 — Morte de Cesário Verde: Falece prematuramente em Lisboa, com apenas 31 anos, o genial poeta cuja obra inovadora antecipou as grandes correntes do modernismo português.

1900 — Inauguração do Metropolitano de Paris: Abre ao público a primeira linha de metro da capital francesa, por ocasião das celebrações da Exposição Universal.

1903 — Fim da primeira Volta a França: O ciclista Maurice Garin cruza a linha de meta em Paris e sagra-se o primeiro vencedor da história do Tour de France.

1908 — Fundação do Feyenoord: É fundado na cidade de Roterdão o clube de futebol que se tornaria uma das três grandes potências desportivas dos Países Baixos.

1920 — António Granjo assume o governo: O político republicano assume o cargo de Presidente do Ministério de Portugal, num período marcado por uma enorme instabilidade política.

1934 — Nascimento de Sá Carneiro: Nasce o prestigiado advogado e político que viria a fundar o PPD/PSD e a chefiar o governo de Portugal em 1980.

1936 — Francisco Franco assume comando: O general viaja para Marrocos para assumir o comando do Exército de África, iniciando formalmente a rebelião militar da Guerra Civil Espanhola.

1943 — Bombardeamento de Roma: Mais de 500 aeronaves das forças aliadas despejam toneladas de bombas sobre as linhas ferroviárias e os bairros civis de Roma.

1947 — Assassinato de Aung San na Birmânia: O herói nacional e líder da transição para a independência birmanesa é assassinado juntamente com vários ministros por opositores políticos.

1952 — Abertura dos Jogos Olímpicos de Helsínquia: Têm início os XV Jogos Olímpicos de Verão na Finlândia, marcados pela estreia da União Soviética e pelo regresso da Alemanha.

1956 — EUA retiram financiamento à Barragem de Assuão: O governo norte-americano cancela o apoio financeiro ao Egito, motivando a posterior nacionalização do Canal de Suez por Nasser.

1965 — Abertura do Túnel do Monte Branco: É inaugurada oficialmente a travessia rodoviária alpina que liga a França à Itália, reduzindo drasticamente o tempo de viagem na Europa.

1974 — Fundação do partido CDS em Portugal: Diogo Freitas do Amaral e Adelino Amaro da Costa fundam o Centro Democrático Social, organizando a direita democrática no pós-25 de Abril.

1979 — Vitória da Revolução Sandinista: Os guerrilheiros da Frente Sandinista de Libertação Nacional entram em Manágua e derrubam a ditadura da família Somoza na Nicarágua.

1989 — Queda do voo United Airlines 232: Um avião DC-10 despenha-se em Iowa (EUA) após uma falha catastrófica dos sistemas hidráulicos, resultando na morte de 111 pessoas.

1995 — Entrada do Lidl no mercado português: A multinacional alemã de supermercados inicia a sua operação em Portugal com a abertura simultânea de 13 lojas de desconto.

1996 — Jogos Olímpicos de Atlanta: Têm início os Jogos Olímpicos do Centenário nos Estados Unidos, marcados mais tarde por um atentado bombista no Centennial Olympic Park.

1997 — Cessar-fogo do IRA: O Exército Republicano Irlandês Provisório anuncia uma trégua definitiva e o fim das suas operações militares, impulsionando o processo de paz na Irlanda do Norte.

2002 — Morte de Alan Lomax: Falece o histórico etnomusicólogo norte-americano que dedicou a vida a gravar e preservar a música tradicional e o blues em vias de extinção.

2007 — Atentado em Islamabad: Um bombista suicida faz explodir um carro perto de uma mesquita no Paquistão, provocando a morte de pelo menos 15 pessoas e dezenas de feridos.

2014 — Morte de Rubem Alves: Falece o consagrado pedagogo, teólogo e escritor, uma das figuras intelectuais mais lidas e influentes no panorama da literatura infantojuvenil e educacional.

2018 — Lei do Estado-Nação em Israel: O parlamento israelita aprova uma polémica lei fundamental que define formalmente o país como o "Estado-Nação do povo judeu" e despromove a língua árabe.

2019 — Apreensão no Estreito de Ormuz: A Guarda Revolucionária do Irão captura o petroleiro britânico Stena Impero, agravando severamente as tensões diplomáticas e militares no Golfo Pérsico.

2021 — "Freedom Day" no Reino Unido: O governo britânico levanta a quase totalidade das restrições legais impostas pela pandemia de COVID-19 em Inglaterra, incluindo o uso obrigatório de máscara.

2024 — Apagão informático da CrowdStrike: Uma atualização defeituosa num programa de segurança da CrowdStrike provoca uma falha global nos sistemas Microsoft Windows, paralisando companhias aéreas, bancos e hospitais em todo o mundo.

2025 — Combate de Oleksandr Usyk: Em Londres, o pugilista ucraniano Oleksandr Usyk derrota o britânico Daniel Dubois em Wembley, consolidando o seu domínio mundial na categoria de pesos pesados.

Hoje, dia 19 de Julho de 2026, já passaram cento e noventa e nove dias do ano e faltam exactamente 166 dias para o fim do ano.

Pensamento do dia