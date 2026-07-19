Sul da Madeira pouco nublado, mas a norte muito

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo, 19 de Julho, períodos de céu muito nublado na Região Autónoma da Madeira, embora a vertente sul da ilha apresente, em geral, céu pouco nublado.

Na cidade do Funchal, a previsão aponta para um dia com pouca nebulosidade e vento fraco, inferior a 15 quilómetros por hora. No restante, o vento soprará de norte/nordeste, fraco a moderado, com intensidade entre os 10 e os 30 quilómetros por hora.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de nordeste com cerca de um metro de altura, enquanto na costa sul a ondulação deverá ser inferior a um metro.

A temperatura da água do mar deverá variar entre os 22 e os 24 graus Celsius.

O IPMA alerta ainda para os níveis muito elevados de radiação ultravioleta (UV), com índice 9 na Madeira e 8 no Porto Santo. Perante estes valores, recomenda-se a utilização de óculos de sol com protecção UV, chapéu, t-shirt, protector solar e guarda-sol, devendo ser evitada a exposição prolongada ao sol, especialmente no caso das crianças.

As autoridades aconselham igualmente cuidados redobrados durante as horas de maior intensidade solar, habitualmente entre as 11 e as 17 horas.