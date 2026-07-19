41 motos apreendidos em meio ano

A manchete deste domingo, 19 de Julho de 2026, aponta para este facto: Polícia apreendeu 41 motos em seis meses. E acrescentamos: "Centro do Funchal e Via Rápida são os pontos negros do ruído motorizado. PSP admite que o problema "exige uma intervenção continuada" e insiste na reposição das inspecções obrigatórias para motociclos" para ler com atenção na página 8.

Com foto principal nesta edição o sugestivo título À nora. E explicamos: "Vários alunos viram a avaliação suspensa no dia da afixação das notas dos exames nacionais. SPM alerta para impactos do 'caos' e JSD exige responsabilidades ao ministro". Para ler nas páginas 3 a 5.

"A Madeira nunca saiu de mim" é o que diz Felisberto Camacho, que "foi para a Venezuela com 12 anos e criou, com o irmão, um grupo que chegou a empregar mais de 800 pessoas". Mais uma história de vida como tantas outras vidas. Vá à página 26 e 27.

Na rubrica 'Rostos da Autonomia' revelamos uma cara conhecida. Gerir para governar foi o que Conceição Estudante fez, ela que "dirigiu a pasta da Saúde e do Turismo em vários executivos de Jardim, privilegiando o desenvolvimento em vez do crescimento". Leitura na página 2.

Por fim, também na rubrica 'Geração do Futuro' fica a conhecer a Cerâmica com futuro. A jovem Natural do Jardim do Mar, Elisa Sousa, transformou a garagem do avô num ateliê. Para ler na página 10 e 11.