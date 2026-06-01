Junho significa mais voos e mais turistas no Porto Santo

A entrada do mês de Junho significa mais voos para a ilha do Porto Santo. A partir de hoje aterram mais aviões, como foi caso do charter da 'Air Horizont', que chegou esta manhã, pouco depois das 10 horas.

O aparelho B 734 operado pela SOLFÉRIAS, trouxe ao Porto Santo mais 170 passageiros.

Também a partir de hoje haverá mais um voo proveniente de Lisboa, operado pela TAP, que assim às segunda-feiras passa a ter dois voos da capital portuguesa. O primeiro voo chega será às 11h10 e o segundo voo está programado para as 21h20.

Este mês de Junho traz mais voos de outras companhias aéreas, para ilha dourada que assim vem reforçar a entrada de mais turistas na ilha dourada.