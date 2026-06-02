Associação Nacional Movimento TVDE lamenta silêncio da Secretaria Regional da Economia

A Associação Nacional Movimento TVDE (ANM-TVDE) emitiu um comunicado para manifestar publicamente a sua preocupação e descontentamento perante a ausência de resposta da Secretaria Regional da Economia ao pedido formal de audiência apresentado pela associação. O encontro destinava-se à discussão dos desafios, necessidades e contributos do sector TVDE para a Região.

"A ANM-TVDE considera incompreensível que um setor que presta diariamente um serviço essencial à mobilidade dos cidadãos madeirenses continue sem ser recebido e ouvido pelas entidades governativas competentes", aponta a associação, acrescentando que, ao longo dos anos, os "serviços TVDE tornaram-se uma resposta complementar e indispensável às necessidades de mobilidade da população".

"Muito antes de ser uma ferramenta ao serviço do turismo, o setor TVDE tem sido um instrumento de mobilidade para milhares de madeirenses que diariamente dependem deste serviço para se deslocarem com segurança, rapidez e disponibilidade", atira.

Segundo a associação, estima-se que, actualmente, existam cerca de 300 motoristas TVDE activos na Região. "Considerando uma facturação bruta média de 1.250 euros por semana por profissional, o sector terá gerado aproximadamente 97,5 milhões de euros em atividade económica nos últimos cinco anos", assume a ANM-TVDE.

Deste valor, cerca de 24,4 milhões de euros corresponderam a comissões de intermediação cobradas pelas plataformas eletcrónicas, considerando uma taxa média de 25% sobre as viagens realizadas. "Importa recordar que o Decreto Legislativo Regional n.º 14/2020/M, de 2 de outubro, estabelece uma contribuição incidente sobre os valores da taxa de intermediação cobrada pelos operadores de plataformas electrónicas nas operações realizadas na Região Autónoma da Madeira, podendo essa contribuição variar entre 0,1% e 2%", lembra.



A ausência de resposta ao pedido de audiência apresentado pela ANM-TVDE representa não apenas uma falta de consideração para com a associação, mas também para com centenas de profissionais e famílias madeirenses que diariamente contribuem para o funcionamento da economia regional e para a mobilidade da população. ANM-TVDE

A associação reafirma a sua "total disponibilidade" para colaborar com o Governo Regional e com todas as entidades competentes na construção de soluções que promovam um sector "mais forte, mais sustentável e mais justo".

