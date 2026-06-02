SATA realizou o voo inaugural da ligação entre a Terceira e o Funchal

A SATA operou, hoje, o primeiro voo de ligação entre a ilha Terceira e a Madeira, dando início a esta ligação regular entre os dois arquipélagos. O voo é operado em equipamento Bombardier Dash Q400, que aterrou na Aerogare Civil das Lajes, na ilha Terceira, pelas 8h30.

Segundo explica nota à imprensa, por forma a celebrar este momento, os passageiros foram acolhidos a bordo com a oferta de produtos regionais nomeadamente broas de mel, doce típico da Madeira, e queijadas D. Amélia, especialidade da ilha Terceira.

"À chegada à Terceira, os passageiros provenientes do Funchal foram recebidos por uma comitiva de boas-vindas, numa acção conjunta da companhia aérea com as entidades oficiais regionais, que sublinhou o carácter histórico e simbólico desta nova ligação", assume a SATA.

A operação Terceira–Madeira terá duas frequências semanais ao longo da época de Verão, às segundas (no sentidoTerceira / Funchal ) e às terças ( no sentido Funchal / Terceira) e às quintas-feiras (no sentido Terceira/ Funchal) com regresso às sextas (no sentido Funchal/ Terceira).

Desta forma, a SATA completa 12 frequências semanais entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira no pico da temporada de Verão.

A rota Lajes–Funchal resulta da atualização das Obrigações de Serviço Público (OSP), que passam a incluir esta ligação na oferta de voos entre os dois arquipélagos portugueses.