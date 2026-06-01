A Ecologia do Silêncio

A Madeira é uma ilha com paisagens únicas e dramáticas. A nossa floresta Laurissilva, imponente e ancestral, é o cartão-postal de uma natureza que respira tranquilidade. No entanto, quando chegamos a zonas muito visitadas por turistas e às zonas urbanas, somos rapidamente engolidos/as por uma realidade dissonante. Ao ruído dos motores, do trânsito e do excesso de movimento que invadiu um pouco toda a ilha, soma-se o zumbido invisível, mas implacável, da hiperconexão diária. A ilha outrora pacata é, hoje, um palco de exigências constantes.

Claro que as últimas décadas trouxeram um grande desenvolvimento. O turismo e o betão dinamizaram a economia, e a tecnologia reduziu o isolamento histórico da ilha. Ainda assim, o contraste entre esta aceleração vertiginosa e a pressão exercida sobre os nossos recursos – tanto naturais como humanos – é o maior desafio à nossa qualidade de vida. Tal como o nosso ecossistema tem limites físicos, também a nossa mente tem limites de saturação. O direito ao silêncio, ao sossego, à privacidade, a desfrutar da Natureza e a desligar deixou de ser um capricho para se assumir como uma emergência de saúde pública e cívica.

Num território insular, a cada nova mancha florestal que cede lugar à intervenção humana desmedida, a cada área protegida desgastada por excesso de pressão humana, a cada momento de privacidade invadido por gadgets alheios e a cada hora que passamos soterrados em notificações, perdemos muito da nossa essência. A pressão sobre a água doce, sobre os locais protegidos e sobre o ecossistema ameaçado pelas alterações climáticas decorre em paralelo com a erosão do nosso bem-estar mental. Não podemos continuar a pensar na sustentabilidade apenas como a proteção da fauna e flora, ignorando a ecologia humana. O direito de não estar permanentemente ligado/a e disponível e de abrandar o passo numa ilha que parece querer bater recordes de velocidade tem de ser resgatado.

O sucesso da Madeira no século XXI não pode continuar a ser medido apenas pelo número de escalas de cruzeiros, pelos recordes de dormidas ou pela conectividade constante. Terá de ser avaliado pela nossa capacidade de resiliência, de resolução de crises que permanecem sem resposta e de protegermos os nossos espaços de regeneração. Isto exige coragem para colocar limites onde a geografia e a sanidade exigem respeito.

Precisamos assumir, coletivamente, que o crescimento infinito e a disponibilidade absoluta são ilusões destrutivas num espaço finito, onde sérios problemas persistem sem solução para quem cá vive. Proteger o ecossistema insular e reivindicar o direito ao sossego são dois lados da mesma moeda na defesa da nossa identidade. O desafio agora é garantir que a paz e o “verde” que nos definem não se tornem apenas memórias de arquivo, mas sim o alicerce firme de uma ilha que permita, verdadeiramente, viver e respirar a quem lhe chama casa.