Cheques Solidários apoiam Liga contra o Cancro e Centro da Mãe com 19.706 euros

A Câmara Municipal do Funchal entregou, hoje, cheques financeiros ao Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro e ao Centro da Mãe, numa iniciativa integrada na Semana do Ambiente, sob o mote 'Ambiente com Causas: Reciclar é Apoiar.

A cerimónia contou com a presença do presidente da autarquia, Jorge Carvalho, e da vereadora com o pelouro do ambiente, Paula Jardim Duarte. No âmbito do protocolo em vigor, a Câmara Municipal do Funchal doou um montante total de 19.706 euros, distribuído equitativamente pelo Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro e pelo Centro da Mãe.

O presidente da autarquia referiu a visão estratégica da CMF com esta parceria, bem como a importância deste protocolo e da sua conversão em solidariedade, para as instituições beneficiárias e os seus projectos em prol das pessoas, dando nota de "um aumento muito significativo de toneladas recicladas em relação a anos anteriores, desde o papel e cartão, vidro e plástico, no que é uma verdadeira economia circular".

O modelo assenta numa premissa directa: por cada tonelada de resíduos de embalagem encaminhada para reciclagem no concelho, a autarquia converte o peso em 1 euro de apoio financeiro para estas instituições de solidariedade social. "Em 2025, os funchalenses demonstraram uma consciência ambiental reforçada, permitindo ao município enviar para reciclagem um total de 9.853 toneladas de resíduos de embalagem — o que representa um crescimento expressivo de mais 1.387 toneladas face ao ano transato", aponta nota à imprensa.

Do total de resíduos encaminhados para valorização e que dão agora corpo a este apoio financeiro, a maior fatia pertence às embalagens de papel e cartão, com 4.096 toneladas contabilizadas. Segue-se o vidro, com 3.440 toneladas, e as embalagens de plástico e metal, que perfizeram 2.317 toneladas tratadas ao longo do ano de 2025.

Desde o seu início, no ano de 2010, este programa de incentivo à separação selectiva já permitiu canalizar cerca de 287.306 euros para as duas instituições de solidariedade social, financiando projectos de apoio aos seus utentes.

A autarquia aproveita este marco na Semana do Ambiente para estender !um profundo agradecimento público a todos os funchalenses que, através do gesto simples e diário de deposição selectiva nos ecopontos da cidade, se tornaram parceiros activos nesta causa, provando que o ambiente e a solidariedade caminham lado a lado no Funchal".