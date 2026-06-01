Ex-secretário de Estado Nuno Sampaio preside a Imprensa Nacional

O ex-secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros Nuno Sampaio preside desde hoje à Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), acompanhado pela jurista Cristiana Ferreira e pelo escritor Afonso Reis Cabral, no novo conselho de administração, nomeado pelo Governo.

Nuno Sampaio, Cristiana Ferreira e Afonso Reis Cabral, estes dois últimos como vogais, passam assim a ocupar o lugar deixado vago pelo anterior conselho de administração, confirmou à Lusa fonte do gabinete do ministro da Presidência, acrescentando que as nomeações foram aprovadas pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

A nova equipa substitui Dora Moita (presidente), Nuno Guerra Santos e Duarte Azinheira (vogais), cujo mandato terminou no dia 31 de dezembro de 2025, disse à Lusa fonte da INCM.

Nuno Sampaio, docente universitário e investigador, foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação do primeiro Governo de Luís Montenegro, de abril de 2024 a junho de 2025, consultor e assessor para os assuntos políticos do anterior Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, bem como assessor para os assuntos parlamentares e autarquias locais do Presidente da República Aníbal Cavaco Silva.

Licenciado em Relações Internacionais, Nuno Sampaio é professor auxiliar e investigador integrado do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, onde realizou o mestrado e se doutorou em Ciência Política e Relações Internacionais.

Licenciada em Direito, Cristiana Ferreira foi advogada até 2024, altura em que suspendeu voluntariamente a inscrição na Ordem dos Advogados. Foi adjunta e, posteriormente, chefe de gabinete do secretário de Estado do Tesouro e das Finanças João Silva Lopes, entre 2024 e 2026, depois de ter sido eleita deputada pelo PSD à Assembleia da República, na XV Legislatura (2022-2024).

É ainda deputada da Assembleia Municipal de Tondela e deputada à Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu Dão-Lafões, sendo atualmente presidente da mesa da Assembleia Municipal de Tondela.

O escritor Afonso Reis Cabral tem um percurso firmado como editor, gestor cultural e consultor de várias editoras portuguesas. Presidiu, entre 2022 e abril deste ano, à Fundação Eça de Queiroz, após ter exercido funções como administrador. Licenciado e mestre em Estudos Portugueses e Lusófonos, é autor dos romances "O meu irmão" (2014), vencedor do Prémio Leya, "Pão de Açúcar" (2018), distinguido com o Prémio Literário José Saramago, e "O último avô" (2025).

Dora Moita, a primeira mulher a assumir a liderança da INCM, dirigu a empresa depois de ter sido vogal das duas anteriores administrações e presidente em substituição desde 2021, segundo o seu currículo incluído no parecer da CReSAP, que há três anos sustentou a sua nomeação. Foi consultora e vogal do conselho de administração da Accenture Portugal e responsável operacional do Plano de Sustentabilidade e Gestão da Segurança Social de Angola (2015-2017).

Como vogais, Dora Moita teve o gestor Nuno Guerra Santos, ex-diretor-coordenador da Comissão de Coordenação Estratégica da INCM, e Duarte Azinheira, com responsabilidade sobre as áreas de serviço público e transição digital, assim como dos conselhos editorial e numismático.

Duarte Azinheira foi diretor editorial e de cultura da INCM desde 2010. Antes, foi diretor-geral da Assírio & Alvim, entre outras funções na área do livro e da leitura.

No final de abril, a administração cessante apresentou o plano editorial para este ano, que prevê a publicação de 70 novas edições, entre as quais as obras anotadas de Luís de Camões, a obra completa do filósofo Fernando Gil e a obra científica e académica de Aníbal Cavaco Silva, a par de novos títulos das coleções dedicadas a José Augusto-França, Manuel Teixeira-Gomes, Maria Ondina Braga, Maria Isabel Barreno e Vitorino Nemésio.