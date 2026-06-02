PEPAC pode representar mais de 200 milhões de euros de impacto na economia regional

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará presente quarta-feira, pelas 18h00, no Auditório do Mudas – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, concelho da Calheta, onde preside à sessão de divulgação das medidas de apoio do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), numa iniciativa que pretende dar a conhecer os fundos comunitários para o sector primário, a sua mecânica de funcionamento e as oportunidades de investimento.

De acordo com nota à imprensa, a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas promoverá estas sessões de divulgação em todos os concelhos da Região.

Depois do PRODERAM, este quadro comunitário representa um dos maiores instrumentos de apoio público ao desenvolvimento do sector primário regional.

Com uma dotação global de cerca de 141 milhões de euros, 85% financiados pelo FEADER – Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Regional, e 15% assegurados pelo Orçamento da Região, o valor global pode representar mais de 200 milhões de euros impactados directamente na economia regional, fruto do esforço investido pelos privados.