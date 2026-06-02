Matheus Nunes herda o '6' de Palhinha, Guedes será o '19' e Samu o '24'

Matheus Nunes vai utilizar no Mundial2026 de futebol a camisola número '6', que foi de João Palhinha, enquanto Gonçalo Guedes ficou com o '19' e Samuel Costa com o '24', divulgou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Como era esperado, Rúben Neves irá vestir a camisola '21', que pertencia ao amigo Diogo Jota, que perdeu a vida num acidente de viação em julho do ano passado, e o '7', claro, será usado pelo capitão Cristiano Ronaldo.

No grupo de surpresas da lista de 27 convocados do selecionador Roberto Martínez, Matheus Nunes foi o escolhido para herdar a camisola '6', já que João Palhinha acabou por ficar de fora das opções do treinador espanhol.

O defesa central Tomás Araújo será o '4' no Mundial2026, número que durante os últimos dois anos pertenceu a António Silva, seu colega de equipa no Benfica e que também foi excluído por Martínez.

Como é também habitual, Gonçalo Ramos irá vestir a emblemática camisola número '9' e Bernardo Silva a '10'.

Já Rúben Dias irá fazer a primeira fase final com a camisola '3', depois de ter herdado esse número de Pepe após o Euro2024.

De regresso a fase finais com Portugal, Gonçalo Guedes ficou com o '19' e Samu Costa, talvez a maior surpresa da lista de convocados, fica com o '24'.

O guarda-redes Ricardo Velho, que integra o estágio da seleção nacional e vai ficar inicialmente fora da lista de inscritos, não tem para já número atribuído.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, sétimo seguido, Portugal, já com a nova numeração, vai realizar dois particulares, primeiro, no sábado, com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e, depois, com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.

Depois de viajar, no dia 12, para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Numeração de Portugal no Mundial2026:

1. Diogo Costa

2. Nélson Semedo

3. Rúben Dias

4. Tomás Araújo

5. Diogo Dalot

6. Matheus Nunes

7. Cristiano Ronaldo

8. Bruno Fernandes

9. Gonçalo Ramos

10. Bernardo Silva

11. João Félix

12. José Sá

13. Renato Veiga

14. Gonçalo Inácio

15. João Neves

16. Francisco Trincão

17. Rafael Leão

18. Pedro Neto

19. Gonçalo Guedes

20. João Cancelo

21. Rúben Neves

22. Rui Silva

23. Vitinha

24. Samuel Costa

25. Nuno Mendes

26. Francisco Conceição