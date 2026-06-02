João Nunes e Ana Rodrigues vencedores na pista das 4 Estradas

A 3ª Taça da Madeira de Downhill realizou-se, este domingo, na pista das 4 Estradas, tendo como vencedores João Nunes (Ciclo Madeira Clube Desportivo) e Ana Rodrigues (Clube Caniço Riders / SOMEQ). A pista foi preparada pelo Ciclo Madeira Clube Desportivo, contando com 70 participantes.

Na prova masculina, João Nunes (Ciclo Madeira Clube Desportivo) estreou-se a vencer uma prova de downhill regional em termos absolutos, "num trajecto que se adapta às suas características e estilo de pilotagem, sendo o mais rápido não só na final mas também na qualificação". Na 2.ª posição ficou Cláudio Trindade (CDR Prazeres / Calheta Viva) e o 3.º lugar do pódio foi ocupado por João Rodrigues (Ciclo Madeira Clube Desportivo).

Nas femininas, o pódio foi composto inteiramente pelas atletas do Clube Caniço Riders / SOMEQ, com Ana Rodrigues, recente Campeã Nacional de Sub19 a levar a vitória, diante de Sara Rodrigues e Constança Fernandes.

Colectivamente o Clube Caniço Riders – SOMEQ venceu esta 3.ª prova da taça, com o Ciclo Madeira Clube Desportivo em 2.º, e a AD Galomar / FACCO em 3.º lugar no pódio.

A Taça da Madeira de Downhill terá a sua 4ª e última etapa no dia 14 de Junho, no Chão das Feiteiras, "com emoções e adrenalina garantida".