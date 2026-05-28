Ana Isabel Nunes promove "O Meu Abismo" na Feira do Livro de Lisboa

A autora madeirense Ana Isabel Nunes "estará presente na Feira do Livro de Lisboa para uma sessão de autógrafos dedicada à promoção do seu conto 'O Meu Abismo', publicado pela Oficina da Escrita", informa uma nota de imprensa.

Segundo a mesma, "a sessão decorre no dia 29 de Maio, sexta-feira, às 16h00, no stand D49", numa obra que foi lançada precisamente na Feira do Livro do Funchal, que decorreu no passado mês de Março. O livro encontra-se disponível em diferentes livrarias e plataformas online, nomeadamente na Fnac, Bertrand, Wook e no site da Oficina da Escrita, tendo sido divulgada através das redes sociais da autora.

"Sendo esta a primeira publicação de Ana Isabel Nunes, o conto tem despertado o interesse dos leitores pela sua forte componente emocional e pela forma como explora o crescimento interior das personagens", conta a promotora.

Assim, "a narrativa acompanha a amizade entre duas jovens com passados e vivências semelhantes, mas com formas distintas de encarar a vida, os desafios e as marcas deixadas pelas suas experiências, construindo, de forma subtil, ambientes e paisagens inspirados na ilha da Madeira", conta.

Ao longo da obra, "o 'abismo' surge não apenas como elemento físico, mas também como símbolo da travessia interior das personagens rumo à maturidade, abordando temas como a amizade, a resiliência, a identidade e a importância das escolhas ao longo da vida", continua a explicar.

Afiança a produtora que "paralelamente, um conto da autora intitulado 'Quando Lisboa nos juntou', foi selecionado para integrar a coletânea 'Lisboa: uma cidade mágica', publicada pela Chiado Books, cujo lançamento está agendado para o dia 6 de Junho", no âmbito da referida Feira do Livro de Lisboa.

E conclui que "a presença de Ana Isabel Nunes na Feira do Livro de Lisboa representa mais um momento de divulgação da literatura madeirense a nível nacional, aproximando a autora dos leitores e promovendo a cultura produzida na Região Autónoma da Madeira".