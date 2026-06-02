Segundo treino de Portugal com o apoio da selecção feminina

Portugal cumpriu hoje o segundo treino de preparação para o Mundial2026 de futebol, numa sessão em que contou com o apoio da seleção feminina e em que novamente o Roberto Martínez trabalhou com todos os jogadores disponíveis.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o treinador espanhol voltou a ter à sua disposição 23 futebolistas, pelo menos nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social.

Durante esse período, com algum vento e sob alguns pingos de chuva à mistura, o grupo realizou os habituais exercícios de aquecimento, com os quatro guarda-redes a trabalharem separados dos jogadores de campo.

Antes da sessão, no relvado, os jogadores que vão estar no próximo Campeonato do Mundo cruzaram-se com a seleção feminina, comandada por Francisco Neto, também a estagiar na Cidade do Futebol.

Depois de alguma conversa e risos, o encontro acabou com uma habitual 'foto de família', a juntar jogadores e jogadores das duas principais seleções de futebol.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, sétimo seguido, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro, no sábado, com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e, depois, com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.

Após viajar, no dia 12, para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.