Hugo Nunes formaliza candidatura à comissão política regional do Chega
Hugo Nunes é, oficialmente, candidato à comissão política regional do Chega Madeira. A candidatura apresenta-se com equipas transversais para os três principais órgãos da estrutura regional, "assentes em lideranças focadas e preparadas para os desafios políticos do arquipélago".
De acordo com nota à imprensa, a comissão política é encabeçada por Hugo Nunes, a mesa regional por Renata Rocha, e o conselho de jurisdição regional por Roberto Gonçalves.
A entrega da candidatura contou ainda com a submissão do o Manifesto/Programa Eleitoral da candidatura, que estipula as linhas estratégicas e as soluções propostas para a Região Autónoma da Madeira, acompanhado do respectivo Cronograma de Execução das acções previstas.
"Esta candidatura nasce da vontade de construir uma alternativa sólida, unida e atenta às reais necessidades dos madeirenses e porto-santenses. Cumpridos todos os formalismos legais e regulamentares, estamos prontos para ir ao encontro dos nossos militantes e de todos os madeirenses e lutar pelo futuro do partido na Região", sublinha Hugo Nunes.