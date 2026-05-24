Hugo Nunes prepara candidatura de ruptura à liderança do Chega-Madeira

Hoje mesmo, dentro de uma hora, Hugo Nunes deverá assumir uma candidatura aos órgãos sociais do CHEGA-Madeira, num movimento interno que promete agitar o partido nas próximas semanas e abrir uma disputa directa pelo futuro da estrutura regional. É a confirmação da notícia avançada pelo DIÁRIO na edição impressa de hoje.

Ao que foi possível apurar, a apresentação da candidatura está a ser preparada algumas semanas para decorrer no Hotel Vila Baleira, unidade onde, nos bastidores, já se movimentam os últimos contactos políticos e logísticos para dar corpo a uma alternativa à actual liderança regional.

A candidatura deverá apresentar-se sob o lema “A Força da Mudança”, expressão que traduz a linha política que Hugo Nunes pretende imprimir ao movimento, isto é, uma ruptura com o passado recente do partido na Madeira, uma crítica à alegada inércia da actual estrutura e uma aposta num projecto mais organizado, mais presente no terreno e mais virado para o futuro.

Fontes próximas do processo garantem que a candidatura surge de forma “espontânea”, impulsionada pelo desejo de militantes, simpatizantes e eleitos que defendem a necessidade de “dar um novo rumo” ao CHEGA-Madeira. A leitura interna parece ser clara, ou seja, de que há sectores do partido que consideram que a estrutura regional perdeu capacidade de afirmação política, ficando aquém do crescimento eleitoral e mediático que o partido tem registado a nível nacional. Mas pode haver mais argumentos sobretudo quando o ‘ventilador’ começar a rodar.

Hugo Nunes é actualmente deputado à Assembleia Legislativa da Madeira e integra o grupo parlamentar do CHEGA, partilhando esse espaço político com Miguel Castro, ainda líder regional do partido. Essa circunstância dá à disputa um peso acrescido, já que coloca frente a frente duas figuras que, até agora, coexistiam dentro da mesma bancada parlamentar, mas que poderão passar a representar projectos distintos para o partido.

Ao que se sabe é desejo de as eleições internas serem a 28 de Junho, data que deverá formalizar a escolha da nova liderança regional. Para já, sabe-se que a candidatura de Hugo Nunes aos órgãos sociais será apresentada primeiro, ficando a revelação das concelhias para uma fase posterior. Essa opção indicia uma estratégia faseada, centrada inicialmente na afirmação da candidatura regional e, só depois, na demonstração da implantação do projecto.

Nos bastidores, a candidatura é lida como uma tentativa de reorganizar o CHEGA-Madeira a partir de dentro, procurando mobilizar militantes que se sentem afastados das decisões e eleitos que defendem uma direcção mais activa, mais interventiva e com maior capacidade de disputar espaço político na Região.

A expressão “ruptura com o passado” deverá marcar o discurso de Hugo Nunes, embora a candidatura procure também apresentar-se com um olhar no presente e no futuro. A ideia passa por evitar que a disputa interna seja vista apenas como um ajuste de contas com Miguel Castro, procurando antes colocá-la no terreno político da renovação, da organização e da preparação do partido para os próximos ciclos eleitorais.

Ainda assim, será difícil afastar a dimensão de confronto. Hugo Nunes e Miguel Castro ocupam hoje o mesmo grupo parlamentar, mas representam, ao que tudo indica, sensibilidades diferentes dentro do CHEGA-Madeira. De um lado, a continuidade da actual liderança. Do outro, uma candidatura que se assume como alternativa e que quer transformar descontentamento interno em força eleitoral.

A apresentação no Hotel Vila Baleira deverá servir, por isso, como primeiro grande teste público à capacidade de mobilização de Hugo Nunes. Mais do que um simples anúncio, o momento será observado como sinal da dimensão do apoio interno que o deputado conseguiu reunir.

Até lá, a expectativa cresce dentro do partido. A pouco mais de um mês das internas, o CHEGA-Madeira prepara-se para uma disputa que poderá redefinir equilíbrios, expor divisões e determinar o rumo da estrutura regional num momento em que o partido procura consolidar o seu espaço político na Madeira. Fala-se que Francisco Gomes, deputado do Chega eleito a São Bento vai estar presente