ANA acredita que filas no aeroporto de Lisboa vão diminuir após reforço de meios

O presidente executivo da ANA afirmou hoje acreditar que as filas no controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa vão diminuir, após o reforço de meios humanos, técnicos e de espaço naquela infraestrutura.

"Acreditamos, porque é necessário", disse Thierry Ligonnière à Lusa, questionado sobre se as filas no controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa vão diminuir nos próximos tempos.

O responsável falava à margem de uma iniciativa no aeroporto Humberto Delgado sobre o reforço do controlo de fronteiras, em que estiveram presentes os ministros das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, e da Administração Interna, Luís Neves.

"Aquilo que foi instalado hoje, em termos de recursos materiais, em termos de espaços adicionais e em termos de recursos humanos, obviamente, tem um impacto na redução dos tempos de espera", afirmou.

O presidente executivo (CEO) da gestora dos aeroportos nacionais sublinhou, porém, que "cada dia é diferente" e que é preciso "continuar o esforço agora nos próximos tempos para melhorar o processo", nomeadamente "em termos de funcionamento de sistemas" e de "acompanhamento dos passageiros".

"A ANA faz a sua parte, contribui neste esforço", acrescentou.

Segundo a avaliação hoje feita pela ANA, o tempo de espera no controlo de fronteiras rondava os 13 minutos nas partidas e era de menos de uma hora nas chegadas.

O Governo anunciou hoje uma redução de 50% no tempo de espera nas filas do controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa, no primeiro dia de reforço de meios humanos e técnicos naquela infraestrutura.

Questionado sobre a razão de Lisboa registar tempos de espera superiores aos de alguns aeroportos europeus, o presidente executivo da ANA disse que a comparação varia consoante os aeroportos, mas apontou a elevada concentração de passageiros não europeus como uma especificidade do aeroporto Humberto Delgado.

"Há melhor e há pior que a situação do aeroporto de Lisboa no resto da Europa", afirmou Thierry Ligonnière, acrescentando que Lisboa tem "uma situação particular pela quantidade de passageiros não europeus que viajam através do aeroporto".

Na quarta-feira, a associação dos aeroportos europeus, a ACI Europe, divulgou à Lusa que os aeroportos europeus estão a registar esperas até 3,5 horas nos controlos fronteiriços em períodos de pico e antecipou um verão "particularmente difícil", apontando falta de efetivos e falhas técnicas na implementação do novo sistema europeu.

Portugal iniciou em 12 de outubro de 2025 a implementação do Sistema de Entrada/Saída da União Europeia, conhecido pela sigla inglesa EES, que substituiu os tradicionais carimbos no passaporte por registos digitais.

Em 11 e 12 de abril deste ano, a recolha de biometria nas partidas dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro foi suspensa devido a tempos de espera acima do desejado para os passageiros embarcarem.