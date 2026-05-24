Hugo Nunes apresenta equipa para ganhar

A candidatura de Hugo Nunes à liderança do CHEGA-Madeira já tem rosto, estrutura e mensagem política. A lista, que se apresenta sob o lema “A Força da Mudança”, confirma a entrada do deputado regional na corrida interna do partido e procura projectar uma imagem de unidade, renovação e reorganização da estrutura regional.

A composição da candidatura aos órgãos sociais mostra uma equipa alargada, com nomes ligados à vida interna do partido e à sua afirmação política na Região. Na Comissão Política surgem Hugo Nunes, Francisco Gomes, Celestino Gomes, Carmo Gomes, Dinarte Moniz, Henrique Mota, Nelson Ferreira, Andres Pereira e Sónia Caires. Como suplentes foram indicados Agostinho Alves e Mónica Fernandes.

A presença de Francisco Gomes na Comissão Política reforça o peso parlamentar da candidatura e dá consistência à ideia de que Hugo Nunes não avança isolado. Pelo contrário, a lista procura transmitir a imagem de um movimento interno agregador, nascido, segundo fontes próximas, da vontade de militantes, simpatizantes e eleitos em dar um novo rumo ao CHEGA-Madeira.

A candidatura deverá ser apresentada oficialmente no Hotel Vila Baleira, num momento que se antevê politicamente relevante para medir a capacidade de mobilização de Hugo Nunes antes das eleições internas marcadas para 28 de Junho. Nos bastidores, a leitura dominante entre os apoiantes é a de que o partido está “mais unido do que nunca” em torno da candidatura, procurando afastar a ideia de divisão e consolidar a narrativa de mudança.

A Mesa Regional será composta por Renata Rocha, Daniel Alves e Fernanda Monteiro, tendo como suplentes Manuela Gonçalves e Joaquim Ribeiro. Já o Conselho de Jurisdição integra Roberto Gonçalves, Jonas Rosário e Ester Pestana.

A arquitectura da lista indica uma candidatura preparada para ocupar todos os órgãos internos e para se apresentar como alternativa completa à actual liderança regional. O objectivo político passa por transformar o descontentamento interno em projecto organizado, dando ao partido maior capacidade de intervenção, maior presença no terreno e uma estrutura mais operacional.

Hugo Nunes, deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, divide actualmente espaço parlamentar com Miguel Castro, ainda líder regional do CHEGA-Madeira. Essa circunstância torna a disputa interna particularmente sensível, uma vez que coloca em confronto duas visões sobre o futuro do partido na Região: a continuidade da direcção actual e a proposta de ruptura representada pela lista “A Força da Mudança”.

A candidatura deverá apostar num discurso centrado na renovação, mas também na crítica à inércia que alguns sectores internos atribuem à actual estrutura. A ideia de ruptura com o passado surge, assim, associada a um olhar sobre o presente e o futuro, com Hugo Nunes a tentar posicionar-se como rosto de uma nova fase no CHEGA-Madeira.

A apresentação pública da lista será, por isso, mais do que um acto formal. Será o primeiro sinal visível da força interna da candidatura, da sua capacidade de juntar apoios e da forma como pretende disputar a liderança regional até 28 de Junho.