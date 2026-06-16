França bate Senegal com histórico 'bis' de Mbappé

A França, campeã mundial em 2018 e 'vice' em 2022, entrou hoje a vencer no Mundial de futebol de 2026, ao bater o Senegal por 3-1, em encontro da primeira jornada do Grupo I.

Em East Rutherford, Kylian Mbappé, aos 66 e 90+6 minutos, para passar a contar 14 golos em Mundiais e 58 pela França, e o suplente Bradley Barcola, aos 82, marcaram pelos franceses, enquanto Ibrahim Mbaye, aos 90+5, faturou para os senegaleses.

Na classificação do Grupo I, os gauleses, também campeões em 1998, seguem, provisoriamente, isolados na liderança, com três pontos, antes do embate entre Noruega e Iraque, que se defrontam em Foxborough.