Mindelo sai à rua para festejar estreia histórica de Cabo Verde

A cidade do Mindelo parou para acompanhar a estreia da selecção de Cabo Verde no Campeonato do Mundo.

Com a maioria do comércio fechado e trabalhadores a dispensarem as suas funções, o foco concentrou-se no jogo.

O DIÁRIO — que está em reportagem na ilha de São Vicente a convite da cônsul honorária de Cabo Verde — acompanha os festejos nas ruas, marcados pelo som dos batuques. Entre os adeptos, ouvem-se o tema "Tubarões Azul", de Ferro Gaita, e o hino oficial da seleção nacional.

O jogo entre Cabo Verde e Espanha terminou com um empate heróico por 0-0, em Atlanta, na estreia absoluta da selecção cabo-verdiana no Mundial de futebol de 2026.

A selecção estreante travou os campeões europeus com uma exibição defensiva memorável, na qual se destacou o histórico guarda-redes Vozinha, que com várias defesas cruciais garantiu este ponto histórico para os ‘Tubarões’.