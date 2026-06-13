JPP alerta para degradação do património histórico do Funchal

O Juntos Pelo Povo (JPP) alertou, este sábado, para a degradação do património cultural do Funchal, exortando a Câmara Municipal e o Governo Regional a preservarem os edifícios históricos da cidade.

Numa acção de rua pela freguesia de Santa Maria Maior, o historiador Emanuel Gaspar, porta-voz do partido, destacou vários imóveis em estado de abandono na zona oriental da cidade, nomeadamente no Lazareto. "Existem vários edifícios mandados construir pelo diligente Governador da Madeira, José Silvestre Ribeiro, em meados do século XIX, casas possantes, muito bonitas do ponto de vista arquitectónico, mas que estão completamente ao abandono", lamentou, citado através de comunicado à imprensa.

Entre os edifícios referenciados está a Vila Mar, na baía do Lazareto, primeiro hospital de isolamento da cidade, primeira prisão política na Monarquia e no Estado Novo, e que chegou a acolher refugiados gibraltinos durante a Segunda Guerra Mundial. "É um edifício importante para a história do Funchal que deve ser reabilitado para funções sociais, culturais, educativas ou mesmo habitacionais", sugeriu Emanuel Gaspar.

O historiador destacou ainda o estado de ruína do Forte dos Louros. "Esta é outra estrutura que deve ser reabilitada a bem da história da cidade e de toda a comunidade", sublinhou.

Dirigindo-se às entidades responsáveis, Emanuel Gaspar deixou um desafio: "Fala-se tanto da falta de espaços para a educação, para a cultura e até para habitação, estes edifícios, a nível estrutural ainda estão bem, o que é preciso é decisão política, porque para além da utilidade que venham a ter, estamos a falar de memórias da cidade".