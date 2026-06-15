Zelensky condena ataque russo a catedral histórica em Kiev

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou hoje a Rússia de atacar deliberadamente uma zona histórica de Kiev onde se situa uma catedral que ficou danificada durante uma vaga de ataques aéreos noturnos, acusação rejeitada por Moscovo.

Numa publicação nas redes sociais divulgada após visitar o local, Zelensky afirmou que "dois drones russos atacaram deliberadamente esta parte da cidade" onde se encontram o mosteiro das Grutas de Kiev e o complexo cultural Arsenal de Mystetskyi.

Segundo o chefe de Estado ucraniano, os aparelhos não tripulados atingiram uma área de elevado valor histórico, religioso e cultural da capital ucraniana.

A catedral da Dormição integra o conjunto monástico do Mosteiro das Grutas de Kiev, um dos mais importantes centros espirituais da Igreja Ortodoxa na Ucrânia e classificado como Património Mundial pela UNESCO.

As autoridades russas rejeitaram as acusações e alegaram que os danos no edifício religioso foram provocados por um míssil da defesa antiaérea ucraniana durante a interceção dos ataques.

A troca de acusações surge num contexto de intensificação dos ataques aéreos de ambos os lados, mais de quatro anos após o início da invasão russa da Ucrânia.

As autoridades ucranianas têm denunciado repetidamente danos em infraestruturas civis, património cultural e edifícios religiosos provocados por bombardeamentos russos, enquanto Moscovo insiste que os seus ataques visam exclusivamente alvos militares.