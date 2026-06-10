Leça bate Vitória Sernache nos penáltis e conquista Campeonato de Portugal

O Leça conquistou hoje o Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol português, ao vencer o Vitória Sernache nas grandes penalidades (5-4), após igualdade 1-1 no tempo regulamentar e prolongamento, no Estádio Nacional.

Um golo de David Nzanza, aos 45+4 minutos, para o Leça, e um de Ekanga Ondoa, aos 70, para o Sernache, 'empurraram' a decisão para as grandes penalidades, nas quais Martim Fortes marcou o penálti que ditou o 5-4, enquanto Henrique Cavalcante falhou para o Sernache e 'deu' o título aos leceiros.

Além de Leça e Vitória Sernache, sobem à Liga 3 (terceiro escalão), Louletano e Vianense.