Portugal e Arábia Saudita defendem livre circulação no estreito de Ormuz

Os chefes da diplomacia de Portugal e Arábia Saudita saudaram hoje em Lisboa o acordo entre Irão e Estados Unidos para pôr fim ao conflito no Médio Oriente e defenderam a livre circulação no estreito de Ormuz, sem taxação.

"Abordámos os desenvolvimentos regionais e internacionais e sublinhamos a necessidade de evitar a escalada", disse, numa declaração à imprensa, o chefe da diplomacia saudita, Faisal Bin Farham Al Saud, após um encontro com o homólogo português, Paulo Rangel, no Palácio das Necessidades, em Lisboa.

Por seu lado, o ministro Paulo Rangel defendeu ser "fundamental, em primeiro lugar, que este acordo seja assinado na sexta-feira e que essencialmente se olhe também para a questão libanesa".

"Esteja ela dentro ou fora do acordo, ela vai ser sempre essencial para o seu sucesso", sustentou.

Rangel recordou que estão previstas negociações entre os governos do Líbano e de Israel, em Washington, na próxima segunda-feira, e fez "um apelo muito grande para que, seja o Hezbollah, que tem estado com uma atividade bastante forte, seja Israel, tenham contenção porque isso tem impacto numa questão de alcance mais geral e global, que é justamente o acordo de paz ou de um cessar-fogo duradouro".