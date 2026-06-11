CRIAtiv’ARTE regressa ao Estreito com foco na reutilização

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos inaugura amanhã, pelas 15 horas, a 11.ª edição da exposição CRIAtiv’ARTE – Exposição de Pintura/Instalação, uma iniciativa desenvolvida em parceria com os estabelecimentos de ensino do concelho. A mostra ficará patente no hall do Centro Cívico do Estreito até 17 de Julho.

Sob o tema “Nada se perde, tudo se transforma… em arte”, o projecto desafia os alunos a reflectirem sobre a reutilização de materiais e a sustentabilidade através da expressão artística.

Para a criação das obras, os participantes recorreram a materiais reciclados e reutilizados, combinando técnicas de corte, colagem, sobreposição e pintura. O resultado é um conjunto de composições tridimensionais que exploram conceitos como criatividade, reinvenção e consciência ambiental.

Segundo a autarquia, a iniciativa pretende promover a experimentação artística, o pensamento crítico e a valorização de práticas sustentáveis, reforçando o papel da escola na formação de cidadãos mais conscientes e criativos.