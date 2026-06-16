Arábia Saudita e Uruguai empatam na fase de grupos

Era esperado um Uruguai dominador e foi, de facto, isso que se viu durante grande parte do jogo no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens. A "Celeste" de Marcelo Bielsa procurou impor a sua intensidade e o controlo da posse, mas esbarrou na velha dificuldade desta era: a falta de eficácia na finalização. E, pior, foi a Arábia Saudita quem chegou primeiro ao golo.

Aos 41 minutos, num lance de bola parada, o central Abdulelah Al-Amri aproveitou um ressalto na área, após um canto, para inaugurar o marcador e mandar o Uruguai para o intervalo a perder — um cenário que poucos anteviam. Os sauditas, fiéis ao seu plano, fecharam-se com disciplina e confiaram no acerto do guarda-redes Mohammed Al-Owais para defender a vantagem.

Uruguai pressiona, Araújo resgata o empate

Na segunda parte, o Uruguai atirou-se ao ataque em busca da reviravolta. Federico Valverde puxou pela equipa, Nicolás de la Cruz e Brian Rodríguez tentaram da distância, mas Al-Owais foi respondendo a tudo. O empate só chegou aos 80 minutos, quando Maximiliano Araújo apareceu dentro da área para rematar e fazer o 1-1.

Nos minutos finais, a "Celeste" ainda procurou a vitória — Valverde esteve perto de se tornar o herói nos descontos —, mas a Arábia Saudita aguentou e levou para casa um ponto de enorme valor simbólico, perante uma seleção que tinha 91% das preferências para vencer numa sondagem feita antes do apito inicial.

No final, Bielsa não fugiu à autocrítica, lamentando os minutos cedidos na primeira parte, enquanto Valverde valorizou a reacção e a maior intensidade no segundo tempo, atribuindo a entrada hesitante aos nervos da estreia.

Um grupo totalmente empatado

O resultado encaixa no resto da jornada do Grupo H, marcada igualmente pelo empate sem golos entre a Espanha e a estreante Cabo Verde. As quatro selecções terminam a primeira ronda com um ponto cada. Como Arábia Saudita e Uruguai marcaram, ficam à frente no critério de golos marcados face a Espanha e Cabo Verde, que não saíram do nulo.

Para a Arábia Saudita, é a confirmação de que continua a ser uma pedra no sapato dos grandes — recorde-se que, no Mundial de 2022, derrotou a Argentina que viria a ser campeã. Para o Uruguai, tetracampeão a contar com os títulos de 1930 (o primeiro de sempre) e 1950, fica a sensação de oportunidade desperdiçada.

O que se segue

A segunda jornada do Grupo H disputa-se a 21 de Junho: a Espanha mede forças com a Arábia Saudita, em Atlanta, e o Uruguai defronta Cabo Verde, em Miami. O grupo fecha a 26 de Junho, com Cabo Verde–Arábia Saudita, em Houston, e o decisivo Uruguai–Espanha, em Guadalajara.

Ficha do jogo

Arábia Saudita 1-1 Uruguai Mundial 2026, Grupo H (1.ª jornada) — Hard Rock Stadium ("Miami Stadium"), Miami Gardens Árbitro: Maurizio Mariani (Itália)

Golos: Abdulelah Al-Amri (41'), para a Arábia Saudita; Maximiliano Araújo (80'), para o Uruguai.