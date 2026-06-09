Trump promete retaliar após abate de helicóptero em Ormuz

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que os Estados Unidos irão retaliar contra o Irão após o abate de um helicóptero militar norte-americano no estreito de Ormuz.

"Dois pilotos estiveram envolvidos, ambos ilesos. Ainda assim, os Estados Unidos devem, obviamente, responder a este ataque", escreveu Trump na sua plataforma, Truth Social.

A ameaça de Trump surge um dia após as forças iranianas terem abatido um helicóptero norte-americano que operava na região estratégica do estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo.