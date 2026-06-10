Trump alega que "missão secreta" permitiu retirar 100 milhões de barris de petróleo de Ormuz

O Presidente norte-americano afirmou hoje que uma alegada "missão secreta" que ordenou em maio permitiu colocar no mercado cerca de 100 milhões de barris de petróleo que estavam retidos no estreito de Ormuz.

"No mês passado, ordenei às nossas magníficas Forças Armadas dos Estados Unidos que levassem a cabo uma missão secreta para apoiar os petroleiros e outros navios comerciais na sua travessia do estreito de Ormuz", escreveu Donald Trump na sua rede Truth Social.

Na mensagem, acrescentou: "Hoje, tenho o prazer de anunciar que esta iniciativa permitiu que mais de 100 milhões de barris de petróleo atravessassem o estreito e chegassem ao mercado aberto".

"Mais de 200 navios comerciais navegaram em segurança pelo estreito. Este esforço, que tem sido um sucesso retumbante, é possível porque os Estados Unidos da América controlam o estreito de Ormuz", concluiu o republicano na breve mensagem.

Trump não forneceu mais detalhes sobre a alegada operação destinada a garantir a passagem de navios pela via marítima, bloqueada pelo Irão desde o início da guerra, no passado dia 28 de fevereiro.

Os Estados Unidos mantêm há semanas um bloqueio em torno do estreito de Ormuz contra os navios que tentem partir ou chegar a portos iranianos.

O encerramento do estreito, por onde passa uma parte significativa dos hidrocarbonetos exportados globalmente, fez subir os preços do petróleo em 35% desde março, embora o custo dos barris de referência se tenha mantido relativamente estável desde então, face às negociações entre Teerão e Washington para tentar pôr fim ao conflito.

No entanto, as instituições económicas alertam que esse aumento do preço do petróleo já está a repercutir-se nos bens e serviços e que os danos económicos e a inflação podem agravar-se ainda mais se o estreito de Ormuz não reabrir em breve e os fluxos comerciais, incluindo os de hidrocarbonetos, começarem a restabelecer-se.