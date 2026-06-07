EUA abatem dois drones iranianos que "ameaçavam estreito de Ormuz"

Os Estados Unidos (EUA) disseram ter abatido dois drones iranianos que "ameaçavam o estreito de Ormuz", numa altura de nova escalada das tensões entre Washington e Teerão apesar de um cessar-fogo estar em vigor.

"As forças norte-americanas abateram dois drones iranianos que ameaçavam o tráfego marítimo internacional no estreito de Ormuz", afirmou, no sábado, o Comando Central do Exército dos EUA, conhecido como Centcom.

Numa mensagem publicadas nas redes sociais, o Centcom garantiu que "as forças norte-americanas continuam em posição e prontas para continuar a defender-se contra a agressão iraniana".

Horas antes, o Irão tinha atacado alvos no Kuwait e no Bahrein em resposta a ataques norte-americanos.

Desde a trégua de 08 de abril que as hostilidades tinham quase cessado entre os Estados Unidos e o Irão, mas foram retomadas recentemente, em particular em torno do estreito de Ormuz, uma via marítima estratégica para os hidrocarbonetos controlada por Teerão.

O Kuwait e o Bahrein, que já tinham sido atacados no início da semana, condenaram as novas "agressões flagrantes" do Irão, classificando-as como "uma escalada perigosa" e uma ameaça à "vida dos cidadãos e dos residentes".

Tais ataques "constituem uma violação flagrante da soberania do Estado", acrescentou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Kuwait, num comunicado.

Os Guardas da Revolução iranianos anunciaram ter disparado mísseis balísticos em direção à base aérea de Ali Al-Salem, no Kuwait, onde estão estacionadas aeronaves dos Estados Unidos, e ao quartel-general da Quinta Frota norte-americana, no Bahrein.

De acordo com o Centcom, de um total de sete mísseis, "seis foram intercetados e um sétimo não atingiu o alvo previsto".

As forças norte-americanas tinham atacado previamente locais de radares de vigilância costeira iranianos na cidade de Goruk e na ilha de Qeshm "a fim de se defenderem de novos ataques", acrescentou o Centcom.

Na frente diplomática, as negociações entre as duas partes não registaram avanços nos últimos dias.

O conselheiro militar do líder supremo iraniano Mohsen Rezaei falou mesmo de um impasse negocial, numa entrevista à cadeia de televisão norte-americana CNN.

Rezaei sugeriu ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que saia do impasse com o desbloqueio de 24 mil milhões de dólares (20,8 mil milhões de euros, ao câmbio atual) de fundos iranianos congelados devido a sanções norte-americanas.

"Se deseja chegar a um acordo com o Irão, estes 24 mil milhões de dólares constituem um teste de confiança (...) que os Estados Unidos devem superar para que o caminho se abra", afirmou.

"É o nosso próprio dinheiro, não é o dos Estados Unidos", acrescentou Rezaei.

As negociações visam pôr fim à guerra desencadeada pela ofensiva que os Estados Unidos e Israel lançaram contra o Irão em 28 de fevereiro.