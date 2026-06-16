Orquestra de Bandolins da Madeira apresenta Festival Eurico Martins

A Orquestra de Bandolins da Madeira apresenta esta quarta-feira, 17 de Junho, pelas 21h, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, a 2.ª edição do Festival de Artes Eurico Martins, que volta a reunir vários agrupamentos da Região ligados ao bandolim.

Sob direcção artística do maestro André Martins, o festival contará com a participação da Orquestra de Bandolins da Madeira, da Camacha e da Ribeira Brava, bem como da Tuna Amadis de Gaula, num encontro dedicado que pretende promover o intercâmbio artístico e valorizar o repertório dedicado ao bandolim e instrumentos de corda dedilhada na Região.

Segundo refere uma nota enviada, nesta edição será estreada a obra 'O Barbeiro de Sevilha', apresentada num novo arranjo da autoria de André Martins. A iniciativa tem vindo a ganhar projeção fora da Região, com convite para participação no 13.º Festival Internacional de Guitarra de Lagoa, no Algarve, em Outubro de 2026.

A actividade artística da Orquestra de bandolins da Madeira prossegue já na próxima semana, com um concerto marcado para dia 24 de Junho, pelas 21h, na Igreja Inglesa do Funchal, encerrando oficialmente a temporada artística 2025/2026.

Os bilhetes estão disponíveis online e nos locais habituais, com venda no local a partir das 18h no dia do concerto.