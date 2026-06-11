Orquestra Clássica da Madeira lamenta morte do maestro Augusto Pereira de Sousa

A Orquestra Clássica da Madeira emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do maestro e professor Augusto Pereira de Sousa, "figura marcante do ensino musical português e um dos mais conceituados maestros portugueses".

O maestro dirigiu a Orquestra de Câmara da Academia de Música da Madeira, que antecedeu a Orquestra Clássica da Madeira, no início dos anos 70.

"Deixamos aqui uma mensagem sentida à família e aos amigos mais próximos", termina.

