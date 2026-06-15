Madeira participa na 5.ª edição do Encontro Nacional de Bandolim e Guitarra – ENBG

De acordo com a ABM, a 5.ª edição do Encontro Nacional de Bandolim e Guitarra – ENBG acontece este ano de 1 a 5 de Julho em Lamego. A Madeira leva um professor de bandolim e 14 alunos de bandolim, bandola e guitarra do Conservatório - Escola das Artes da Madeira.

"Cinco anos depois da primeira edição, este encontro afirma-se como uma referência nacional na promoção e valorização dos instrumentos de plectro, reunindo jovens músicos, professores e instituições num espaço de aprendizagem, partilha e inspiração", indica nota à imprensa.

Diz ainda que "mais do que um estágio, o ENBG é uma experiência que cria ligações, estimula o crescimento artístico e proporciona momentos únicos dentro e fora dos ensaios". "Ao longo de vários dias, participantes de diferentes pontos do país terão a oportunidade de trabalhar em conjunto, desenvolver novas competências e integrar um projecto musical de excelência através de ensaios, workshops e conferências", sustenta.

Este encontro culmina no tão esperado concerto, a Orquestra Jovem de Plectro Portuguesa – OJPlectro.pt, no dia 5 de Julho no Teatro Ribeira Conceição em Lamego, um resultado de um intenso trabalho colectivo e da paixão que une todos os envolvidos neste projecto.

É uma organização conjunta da Associação Quinto Império (anfitriões em 2026), Associação de Bandolins da Madeira e Associação Cultural de Plectro e conta com o apoio de professores e 60 alunos das seguintes escolas e conservatórios: Academia de Música de Viana do Castelo; Conservatório de Música de Castelo Branco; Conservatório de Música de Coimbra; Conservatório de Música da Maia; Conservatório de Música do Porto; Conservatório de Música de Vila Real; Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode e Escola de Música de Esposende.