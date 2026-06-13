Orquestra Clássica da Madeira protagonizou concerto com o tubista português Sérgio Carolino

A Orquestra Clássica da Madeira apresentou, hoje, duas obras do nosso tempo dedicadas ao tubista português Sérgio Carolino, que participou no concerto como solista. O evento decorreu na Assembleia Legislativa da Madeira, dirigido pelo maestro Francisco Loreto.

Na apresentação de hoje, foi interpretada SoNotas de Francisco Loreto, numa primeira audição nesta versão para Tuba Solo e Orquestra Clássica e Eastern Folk Dances de Stienne Crausaz. No final da sua apresentação o público foi brindado com uma obra de sua criatividade em homenagem a Tom Waits, 'Waits a Moment', como extra escolhido como gesto de agradecimento por pelos efusivos aplausos.

Sérgio Carolino esteve no Conservatório-Escola das Artes da Madeira, no passado dia 11 de Junho, para ministrar uma Masterclass que foi dirigida a vários jovens da instituição e vários profissionais interessados em assistir. O tubista "teve a gentileza de trabalhar pedagogicamente com os jovens talentosos que receberam valiosos ensinamentos".