Xarabanda abre mais uma noite do Festival Raízes do Atlântico

O Festival Raízes do Atlântico prossegue, esta noite, com mais um dia de concertos no Parque de Santa Catarina, no Funchal, com mais dois espectáculos que voltaram a atrair público ao certame dedicado às músicas do mundo.

A primeira actuação esteve a cargo dos Xarabanda, que levaram ao palco o resultado de décadas de investigação, recolha e valorização do património musical madeirense. O grupo apresentou temas inspirados na tradição popular da Região, num espectáculo marcado pela identidade cultural e pelas sonoridades características da Madeira.

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A encerrar a noite esteve a banda catalã El Pony Pisador, de Barcelona, que conquistou o público com um concerto repleto de energia, humor e diversidade musical. O grupo percorreu diferentes tradições folk do mundo, desde canções de marinheiros ao iodelei alpino e ao canto gutural tuvano, proporcionando momentos de grande animação.