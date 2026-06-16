Santa Cruz reforça assistência a banhistas

A Câmara Municipal de Santa Cruz aumentou, este ano, a área de praia vigiada. Além de presença de banhistas na Praia das Palmeiras e na Praia dos Reis Magos, foi implementado mais um posto de vigilância a banhistas na Praia de São Fernando, em frente ao Hotel Vila Galé, refere em nota à imprensa.

Este reforço, feito no âmbito do Plano Integrado de Assistência a Banhistas, representou um aumento do investimento, que agora se cifra nos 90 mil euros.

Refira-se que a nova Praia das Palmeiras será inaugurada esta sexta, dia 19, dia que coincidirá com o hastear da Bandeira Azul em Santa Cruz e Caniço.

Previstas estão também a colocação de plataformas no mar, num total de três, distribuídas pela Praia das Palmeiras, Praia de São Fernando e Praia dos Reis Magos.