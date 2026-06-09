SantaFaz anima Santa Cruz com uma semana de cultura, música e tradição

O município de Santa Cruz recebe, entre 19 e 25 de Junho o SantaFaz, as Festas do Concelho, com uma programação que combina folclore, música clássica, desporto e o destaque nacional do concerto ao vivo do programa 'Em Casa D'Amália', conforme já noticiou o DIÁRIO em primeira mão.

A Câmara Municipal de Santa Cruz apresentou esta terça-feira o cartaz do SantaFaz, evento que a presidente Élia Ascensão define como "o espelho do vigor cultural do concelho". Nas suas palavras, trata-se de "uma montra do que de melhor se faz em Santa Cruz", um programa feito por santa-cruzenses para santa-cruzenses, mas com projecção nacional.

As festividades arrancam a 19 de Junho com a abertura de um mercadinho de artesanato contemporâneo, animação de rua pelo Teatro Bolo do Cano e o concerto Confluências, que reúne as Bandas Filarmónicas do concelho. A noite prossegue com um tributo a 'Max' por Francisco Jesus e convidados, o DJ Phill.Me e um espectáculo de fogo-de-artifício à meia-noite.

No sábado, 20 de junho, o SantaFaz ganha roupagem desportiva com o 'Santa Cruz Outdoor', promovido pelo Fitness Factory do Caniço, com aulas de grupo, actividades náuticas e radicais e animação para os mais novos. No plano cultural, há conferência, um workshop de dança tradicional catalano-valenciana e a Gala Recordis, que reúne dez grupos folclóricos do concelho sob a curadoria de Diana Duarte.

21 de Junho é dia de repentismo, o 11.º Encontro organizado pela Associação Musical e Cultural Xarabanda, e de música erudita, com um concerto da Orquestra Clássica da Madeira.

O ponto alto do cartaz nacional chega a 22 de Junho, com o concerto ao vivo do programa 'Em Casa D'Amália', que promete ser um dos momentos mais aguardados da semana.

As Marchas de São João, organizadas pela Casa do Povo de Santa Cruz, marcam o dia 23, com ceia e fogo-de-artifício na Praia dos Reis Magos à meia-noite. Na vila, os D'Repente sobem ao palco.

A 24 de Junho é inaugurada na Casa da Cultura a exposição 'Tudo o que existe passa', da artista Luísa Spínola, uma mostra que ficará patente ao público após as festividades.

O SantaFaz encerra a 25 de Junho com a Sessão Solene Comemorativa do 511.º Aniversário do Concelho de Santa Cruz, às 15 horas, celebrando mais de cinco séculos de história do município.