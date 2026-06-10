Banhistas queixam-se das condições da praia da Ribeira Brava

O complexo balnear da Ribeira Brava continua a ser alvo de queixas por parte de utentes, em plena época balnear, devido às condições de utilização de algumas infraestruturas.

Segundo relatos ouvidos pelo DIÁRIO, a piscina do complexo mantém-se sem água, situação que se verifica também na piscina infantil que permanece vazia e em "mau estado". Os utentes apontam ainda problemas em vários chuveiros do recinto, referindo que alguns não têm água e outros funcionam de "forma precária".

A estas situações somam-se queixas acerca de áreas do complexo que continuam condicionadas devido a trabalhos de beneficiação em curso, o que, segundo os utilizadores, tem vindo a afectar a normal experiência balnear no espaço.

A 5 de junho, o DIÁRIO noticiou queixas semelhantes relativamente ao mesmo complexo balnear, altura em que os utentes apontavam a realização de obras com maquinaria pesada em pleno arranque da época balnear, descrevendo o espaço como um “estaleiro”.