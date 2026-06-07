Praticante de skysurf resgatado em Santa Cruz

Um praticante da modalidade de skysurf foi resgatado ao início da tarde de hoje, no Complexo Balnear da Ribeira da Boaventura, em Santa Cruz, após ter sido retirado do mar por um vigilante da empresa T-Falcon.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, o homem encontrava-se em dificuldades no mar, na zona adjacente às piscinas, tendo sido inicialmente avistado a pedir ajuda, acabando por ser detectado junto às rochas.

De acordo com os testemunhos recolhidos no local, o praticante, de nacionalidade portuguesa, estaria a realizar a actividade com experiência reduzida, tendo perdido o controlo devido às condições de vento e agitação marítima.

O vigilante de serviço no complexo balnear apercebeu-se da situação após inicialmente pensar tratar-se de um lobo-marinho, mas acabou por confirmar que se tratava de uma pessoa em dificuldades. Perante o cenário, utilizou o equipamento disponível no local, entrou no mar e conseguiu resgatar o homem, trazendo-o para terra.

A vítima encontrava-se exausta, mas sem ferimentos aparentes, tendo sido retirada em segurança para a zona das piscinas.

Não foi necessária a intervenção de meios de socorro externos.