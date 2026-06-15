Noite tropical em Santa Cruz e Porto Moniz

A Madeira registou, na última noite, duas noites tropicais — temperaturas mínimas que não descem dos 20 ºC — a uma semana do solstício de Verão. As estações meteorológicas do IPMA em Santa Cruz/Aeroporto e no Porto Moniz registaram temperaturas mínimas acima dos 20 graus Celsius.

Em Santa Cruz/Aeroporto, a temperatura mínima foi de 20,2 ºC, às 01h40, enquanto no Porto Moniz a mínima atingiu os 20,4 ºC, registados às 05h00 e novamente às 06h00.

Durante a madrugada, a temperatura chegou mesmo a ultrapassar os 21 ºC. Em Santa Cruz/Aeroporto, a temperatura do ar à superfície atingiu os 21,4 ºC, pelas 03h20, e no Porto Moniz chegou aos 21,7 ºC, às 02h00.

Em contraste, a temperatura mínima mais baixa registada na rede de estações meteorológicas do IPMA no arquipélago da Madeira foi de 7,9 ºC, no Chão do Areeiro.