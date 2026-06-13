'A Madeira e a União Europeia' é a exposição para conhecer em Santa Cruz

'A Madeira e a União Europeia' é o nome da exposição itinerante que hoje foi inaugurada, na Casa da Cultura de Santa Cruz. O certame ficará patente até 3 de Julho, de onde segue para o Funchal, promovida pelo eurodeputado Sérgio Gonçalves.

Segundo explica nota à imprensa, a a exposição visa informar sobre o percurso da Madeira no projecto europeu, bem como sobre o impacto da integração europeia no desenvolvimento económico, social e territorial da Região.

A sessão de abertura contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão e do Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico e Cultural da autarquia, Nélio Pão.

Com carácter itinerante, esta exposição irá passar pelos vários concelhos da Região. Entre os temas abordados nas diversas montagens estão os tratados europeus, o Estatuto das Regiões Ultraperiféricas, o papel dos fundos comunitários no desenvolvimento regional e a representação madeirense no Parlamento Europeu.

A mostra destaca a importância de assinalar quatro décadas de participação portuguesa no projecto europeu, recordando o papel que a União Europeia teve na transformação da Madeira e na criação de instrumentos adaptados às especificidades das Regiões Ultraperiféricas.

"Particular atenção é também dada ao contributo dos fundos europeus para a construção de infraestruturas e para a concretização de projetos estruturantes na Região. Ao mesmo tempo, sublinha a relevância do Estatuto das Regiões Ultraperiféricas, que permite que seja reconhecido, no quadro europeu, os desafios próprios de regiões como a Madeira e que tem permitido criar programas específicos para combater as desvantagens estruturais que a Região enfrenta", indica em nota.