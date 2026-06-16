CDS apresenta voto de congratulação ao Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo

O CDS-PP Madeira deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um Voto de Congratulação ao Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo e às suas atletas, celebrando a conquista do título de Campeão Nacional de Sub-16 em Andebol Feminino.

O clube alcançou o feito no passado dia 14 de Junho, em Viseu. O CDS-PP destaca que este título "não é fruto do acaso", mas sim "o resultado de um trabalho de base estruturado e de uma enorme resiliência". No plano individual, a nota partidária realça o contributo de atletas como Leonor Gomes, Júlia Cortez Ferreira e Sofia Vieira, que lideraram a lista de marcadores na final, sem esquecer o forte espírito colectivo de todo o plantel.



O voto enaltece ainda a equipa técnica liderada pelo professor António Flórido ("Tozé"), que repete um feito nacional pelo mesmo clube duas gerações depois (a última em 2009/2010), a liderança da presidente Sandra Coutinho Moniz e as parcerias estratégicas com a Escola Bartolomeu Perestrelo, a Associação de Andebol da Madeira e o CD São Roque, além do apoio crucial das famílias das atletas.



Para o CDS-PP, vitórias desta dimensão "provam que o isolamento ultraperiférico se supera com garra, ambição e muito trabalho", reafirmando o clube como uma potência na formação do andebol feminino em Portugal é um exemplo para a juventude madeirense.

