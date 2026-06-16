CDS exige abertura de estacionamento no Jardim da Serra

O CDS-PP de Câmara de Lobos exige a abertura imediata do estacionamento, de dois pisos, localizado no edifício que alberga o Centro de Saúde, a Casa do Povo e a Junta de Freguesia do Jardim da Serra. O partido afirma que o espaço encontra-se encerrado ao público por estar ocupado, há vários anos, por um presépio de grandes dimensões.

Já em Janeiro, Armando Santos já tinha levado o assunto à Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, solicitando a desmontagem da estrutura natalícia para devolver o espaço de parqueamento à população. Segundo nota à imprensa, na altura, o executivo reconheceu a necessidade, mas apontou que o espaço carecia de obras, o que não se veio a concretizar.

A introdução de parquímetros na rua principal da freguesia agravou a situação de estacionamento, pois "empurrou as viaturas para a zona circundante ao edifício dos serviços públicos, gerando um cenário de estacionamento desregulado que está a criar sérias dificuldades de acessibilidade aos utentes do Centro de Saúde e da Junta de Freguesia".

O CDS-PP sublinha que, coincidindo nesta altura com as celebrações da Festa da Cereja, a devolução deste parque de estacionamento seria "uma excelente prenda" para os moradores e visitantes, mesmo ciente de que, daqui a cinco meses, "o espaço voltará a acolher o pitoresco presépio da freguesia do Jardim da Serra".