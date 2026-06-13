Basquete Clube do Porto Santo promove encontro com cerca de 30 atletas

O Basquete Clube do Porto Santo organizou, no pavilhão multiusos, um encontro de basquetebol que reuniu cerca de trinta atletas e praticantes, desde jovens aos mais séniores, num verdadeiro retrato da abrangência transversal que o desporto tem na nossa comunidade.

Trata-se da primeira iniciativa promovida pela nova direcção do clube, recentemente empossada, que assim dá um sinal claro do dinamismo e da proximidade que pretende imprimir ao seu mandato.

A iniciativa teve início com um jogo amigável em formato 5x5 e campo inteiro, evoluindo posteriormente, em virtude da expressiva adesão registada, para vários jogos 5x5 disputados em meio-campo.

Este formato dinâmico permitiu que todos os presentes pudessem partilhar momentos de jogo e reviver a paixão pelo basquetebol que, em muitos casos, os acompanha há várias décadas.

Mais do que uma simples actividade desportiva, o evento constituiu uma oportunidade ímpar para reaproximar antigos atletas ao clube que os formou, promover a prática desportiva e reforçar o espírito de comunidade que tão bem caracteriza o Porto Santo.

A presença de praticantes de gerações tão distintas, partilhando o mesmo campo e o mesmo gosto pelo desporto, ilustra ainda o papel insubstituível da atividade física na promoção da saúde e do bem-estar em todas as faixas etárias.

O retorno recolhido junto dos participantes foi extraordinariamente positivo, deixando antever que esta poderá ser a primeira de muitas edições.

No decurso do evento, foi ainda prestada uma homenagem a Joaquim Tiago Gonçalves Oliveira, de 26 anos, atleta que iniciou o seu percurso no Basquete Clube do Porto Santo e que, ainda muito jovem, foi obrigado a deixar a ilha para prosseguir a sua formação desportiva, sem nunca abandonar o basquetebol nem as suas raízes.

Tiago prosseguiu a sua formação no CAB Madeira, passando igualmente pelo Famalicense Atlético Clube, antes de regressar à região. Fruto do trabalho, da entrega e de uma enorme capacidade de superação, alcançou esta época a tão almejada subida à 1.ª divisão do basquetebol masculino, motivo de orgulho.

Foi igualmente atribuída uma menção honrosa a Ana Francisca Abreu, de 16 anos, atleta que também deu os primeiros passos no Basquete Clube do Porto Santo e que, à semelhança de Tiago, abraçou novos desafios fora da ilha, integrando o Clube Desportivo Francisco Franco, com o qual conquistou, igualmente esta época, a subida à 1.ª divisão.

Ambos representam o exemplo vivo de que o talento, quando aliado ao trabalho, à humildade e à resiliência, pode conduzir muito longe — mesmo partindo de uma pequena ilha.

A nova direcção dará agora início a um processo de captação de novos jogadores, nos escalões de minibasquete, com vista a retomar e reerguer o trabalho desenvolvido ao longo dos anos, devolvendo ao clube o protagonismo que sempre teve no panorama desportivo da ilha. Fica, desde já, o convite a todos os encarregados de educação que queiram ver os seus educandos iniciar-se nesta modalidade, sendo que, em breve, serão divulgadas as datas para integrar este projeto.