Bartolomeu Perestrelo é campeã de Portugal sub-16

O Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo conquistou esta manhã o título de campeão de Portugal de sub-16 em andebol feminino.

Na fase final do Campeonato Nacional que teve lugar em Viseu, entre sexta-feira e domingo, as actuais campeãs da Madeira ergueram o troféu depois de vencer na final o Almeida Garret na marcação de livre de sete metros, por 23-20, e depois de se ter registado um empate a 20 bolas na etapa regulamentar.

De referir que até à grande final as madeirenses tiveram um caminho ‘imaculado’ onde venceram os seus dois jogos da fase de grupos para depois triunfarem nos quartos-de-final diante do Lagoa, e nas meias-finais diante do Gil Eanes.