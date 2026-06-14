Bartolomeu Perestrelo é campeã de Portugal sub-16
Em Viseu, as madeirenses ergueram o troféu de campeãs nacionais de andebol feminino depois de vencerem na final o Almeida Garret.
O Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo conquistou esta manhã o título de campeão de Portugal de sub-16 em andebol feminino.
Na fase final do Campeonato Nacional que teve lugar em Viseu, entre sexta-feira e domingo, as actuais campeãs da Madeira ergueram o troféu depois de vencer na final o Almeida Garret na marcação de livre de sete metros, por 23-20, e depois de se ter registado um empate a 20 bolas na etapa regulamentar.
De referir que até à grande final as madeirenses tiveram um caminho ‘imaculado’ onde venceram os seus dois jogos da fase de grupos para depois triunfarem nos quartos-de-final diante do Lagoa, e nas meias-finais diante do Gil Eanes.