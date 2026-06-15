PSD/M congratula Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo pelo título de campeão nacional de Sub-16 Femininos

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira apresentou um Voto de Congratulação, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, ao Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo pela conquista do Campeonato Nacional de Sub-16 Femininos, alcançada no passado dia 14 de Junho, destacando aquele que considera ser mais um momento de afirmação do desporto madeirense no panorama nacional.

Para os social-democratas, esta conquista assume "particular relevância pelo elevado nível competitivo dos campeonatos nacionais de formação e pelo percurso que o clube tem vindo a construir ao longo de quase três décadas".

"Com centenas de títulos regionais conquistados e diversos atletas formados a integrar as seleções nacionais, o Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo consolidou-se como uma das principais referências da formação desportiva na Região Autónoma da Madeira. Com este título, reforça um palmarés que passa a incluir oito campeonatos nacionais e quatro vice-campeonatos nacionais nos escalões de formação", indica nota à imprensa.

O PSD Madeira destaca igualmente o trabalho desenvolvido por sucessivas gerações de atletas, treinadores, dirigentes e famílias, sublinhando que este resultado é fruto de um compromisso continuado com a formação, a excelência desportiva e a valorização dos jovens atletas.

Os social-democratas consideram ainda que "esta conquista transmite uma mensagem particularmente importante às novas gerações, demonstrando que a insularidade nunca foi um obstáculo ao sucesso desportivo dos madeirenses". Nesse sentido, valorizam a aposta continuada que os sucessivos Governos Regionais têm realizado no desenvolvimento do desporto, permitindo que atletas e clubes possam competir ao mais alto nível e continuem a projectar o nome da Madeira além fronteiras.