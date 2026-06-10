Clube Naval alerta para SMS fraudulenta

O Clube Naval do Funchal alertou os seus sócios e utentes para a circulação de mensagens SMS fraudulentas que estão a ser enviadas em nome da instituição, numa tentativa de recolha de dados pessoais através de ligações falsas.

A informação foi divulgada pelo clube através das redes sociais, depois de ter tomado conhecimento de que vários associados receberam mensagens com pedidos de confirmação de endereço de correio electrónico. Numa das mensagens identificadas, os destinatários são informados de uma alegada actualização de serviços e convidados a clicar numa ligação para manter o acesso activo. Perante a situação, o Clube Naval do Funchal esclarece que as mensagens são falsas e não foram enviadas pela instituição nem por qualquer plataforma associada aos seus serviços.

O clube sublinha ainda que nunca envia SMS de validação que obriguem os utilizadores a clicar em ligações para confirmar dados pessoais. Segundo a mesma nota, os links eventualmente partilhados pelo CNF através de mensagens servem apenas para consulta de informações.

A direcção alerta que se trata de uma tentativa de burla informática, vulgarmente conhecida por "phishing", cujo objectivo passa pela obtenção de informações pessoais ou bancárias das vítimas.

Aos utilizadores que tenham recebido a mensagem, é recomendada a sua eliminação imediata. Já aqueles que tenham acedido à ligação e introduzido dados pessoais ou financeiros são aconselhados a contactar com urgência a respectiva instituição bancária e as autoridades competentes. O Clube Naval do Funchal apela ainda aos sócios e utentes para que, em caso de dúvida, contactem directamente os serviços da instituição antes de facultarem qualquer informação pessoal, reforçando que a protecção dos dados dos associados constitui uma prioridade.