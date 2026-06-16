JPP diz que dúvidas dos demais partidos não resultam da sua proposta

Miguel Castro (Chega) vai ao encontro da visão do JPP que diz ser a produção artesanal de aguardente, sobre a questão patrimonial, mas que é mais do que isso. Além de abertura à iniciativa, é necessário haver “responsabilidade”. “Há cautelas” que se impõem.

É preciso garantir que a produção se mantém no campo do consumo próprio.

Gonçalo Leite Velho (PS) disse que o assunto não tem mais nada de premente a debater. O debate socialista, pela segunda vez, disse que Sofia Canha já apresentou iniciativa idêntica na Assembleia da República.

Manuela Gonçalves (Chega) diz que a proposta do JPP lembra o tempo da lei seca norte-americana.

Miguel Ganança (JPP) esclareceu que um dos problemas é que a cana-de-açúcar não é considerado um fruto (porque não o é). A proposta do seu partido “é cirúrgica”, não altera o diploma e garantiu que as dúvidas colocadas pelos demais partidos não resultam da proposta do JPP.