PS e IL reivindicam acção e PSD manifesta dúvidas sobre medida do JPP

Gonçalo Maia Camelo (IL) diz que não foi o JPP que descobriu a questão e diz que o partido já teve iniciativa com o mesmo objectivo na Assembleia da República e questionou se o JPP acrescenta alguma coisa ao pedido já feito à União Europeia.

Miguel Castro (Chega) diz que o JPP faz política para minoria, mas pretendia que o partido apresentasse uma medida que valorizasse a cana-de-açúcar e não apenas aquela minoria. Também criticou a medida por ser pouco concreta.

Élvio Sousa (JPP) respondeu que o que está em causa é uma correção ao código legal aplicável. O deputado lembrou que a medida só não está consagrada porque não teve a adesaõ dos deputados do PSD e do PS na Assembleia da República, ao contrário do que aconteceu com a IL.

Gonçalo Leite Velho (PS) criticou o JPP por seguir ao ritmo do PS, no que também incluiu o PSD.

O deputado socialista alertou para questões ligadas à imagem (não associar os madeirenses ao consumo de álcool) e de segurança: “Os alambiques são perigosos”. As preocupações com o metanol também foram referidas.

Bruno Macedo (PSD) disse ter mais dúvidas do que certezas, com a iniciativa do JPP. “Eu tenho o direito de questionar, não sou como vossas excelências que sabem tudo”. Uma das preocupações liga-se às intoxicações ligadas à produção artesanal, sem colocar em causa “as boas intenções” do JPP.

No entanto, Bruno Macedo questiona se uma das consequências da proposta não será incentivar o mercado paralelo.

O PSD diz ter um caminho diferente para a agricultura: a profissionalização do agricultor.