JPP critica plano da CMF para arrendamento acessível

Os vereadores do JPP na Câmara Municipal do Funchal consideram insuficiente e pouco esclarecida a intenção anunciada pela autarquia de recorrer ao mercado imobiliário para disponibilizar habitação em regime de arrendamento acessível.

Fátima Aveiro e António Trindade afirmam que o executivo PSD/CDS não explicou quantas habitações pretende arrendar, quantas famílias serão abrangidas nem quais os valores das rendas, criticando a ausência de uma estratégia consistente para responder à crise habitacional.

Os autarcas recordam que a Câmara prevê construir apenas 23 habitações este ano e cerca de 100 até ao final do mandato, números que consideram manifestamente insuficientes para responder às necessidades do concelho.

O JPP acusa ainda a maioria de privilegiar anúncios em detrimento de soluções concretas e lamenta a rejeição da proposta para aumentar de 900 para 1.360 euros o limite das rendas elegíveis para apoio municipal, defendendo que o actual tecto está desajustado da realidade do mercado habitacional funchalense.